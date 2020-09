Burgemeester Drachten: 'Met 16 jaar ben je misschien nog wel te jong om een mes te kopen'

In Drachten is vorig jaar een jongen om het leven gekomen, nadat hij door twee leeftijdsgenoten neergestoken werd. Twee jongens, die toen 14 en 15 jaar oud waren, zijn daarvoor veroordeeld.

Volgens Rijpstra is het niet normaal dat mensen met een mes over straat gaan. In Drachten is een messenverbod gekomen, en mensen kunnen op plekken preventief gefouilleerd worden.

Landelijk zeggen grote winkelketens zoals de Xenos, de Hema en de IKEA nu dat ze geen messen meer willen verkopen aan kinderen die nog geen 16 jaar oud zijn. Rijpstra is daar positief over, maar de leeftijdsgrens van 16 jaar noemt hij 'arbitrair'. "Het is een begin, maar misschien moet de leeftijdsgrens nog wel wat verder omhoog gaan. Daar zeg ik wel bij dat het ook niet normaal is dat ouderen met messen op zak lopen."