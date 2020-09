Drive-in vergadering agrarische jongeren hoogtepunt voor commissaris Brok

"Wij hebben als vereniging een kleine 900 leden en wij willen eigenlijk geen ALV organiseren waar niet alleen leden kunnen komen. Iedereen moet de mogelijkheid hebben. Toen zeiden wij: misschien is dat wel wat voor ons", vertelt voorzitter Eke Folkerts van de AJF over de keuze om de algemene ledenvergadering in de vorm van een drive-in te organiseren.

Commissaris van de Koning Arno Brok was eregast op de vergadering. Hij had normaal op de dag voor Prinsjesdag in Den Haag gezeten, maar in plaats daarvan stond hij dus in een weiland op een boerenkar de agrarische jongeren toe te spreken. Dat vond hij echter niet erg.

Nieuw hoogtepunt

"Dit is wel een nieuw hoogtepunt. Want wie krijgt nu de mogelijkheid om in zo'n mooi veld, dichtbij mijn huis op zo'n avond te mogen spreken?", zei Brok tegen de aanwezigen. "Corona maakt creatief en daar hebben jullie het bewijs van geleverd. Het kan zo, het mag zo en ik ben dankbaar dat ik hier mag zijn."