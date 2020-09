Friese kerk krijgt torenspits terug: met een schip naar Joure gebracht

De torenspits is gerestaureerd door het bedrijf Jurriëns Noord in Sneek, in opdracht van eigenaar Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten. De stichting nam de toren in 2016 over van de gemeente De Fryske Marren. In 2018 bleek dat de toren in slechte staat was en daarom werd hij in december van dat jaar weggehaald.

No is de torenspits klaar om op zijn oude plaats terug te komen. Met een kraan zal het gevaarte geplaatst worden op de Hobbe van Baerdt Kerk. De omgeving van de kerk is dan tot ongeveer 15.00 uur afgesloten zijn voor het verkeer.

De komende weken wordt de toren verder afgewerkt.