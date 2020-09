Campagne OV-bedrijven moet gebruik openbaar vervoer stimuleren

De belangenvereniging voor ouderen ANBO vindt de campagne verwarrend, omdat ouderen juist het advies gekregen hebben om het OV te mijden. Hettinga kan zich de kritiek voorstellen. "Zij vertegenwoordigen de risicogroep, de 'bejaarden'. En wij adviseren wel heel duidelijk de risicogroepen om nog niet gebruik te maken van het OV, maar de andere reizigers stimuleren we wel."

Mensen zouden vanwege het virus bang zijn om met bijvoorbeeld de trein en de bus te reizen. Maar volgens Hettinga moet het niet zo ver komen dat de wegen in het hele land weer vol files komen. "We zullen toch ook met z'n allen niet hopen dat we iedere ochtend en avond weer in 500 tot 1000 kilometer file staan."

Strengere controles

Reizigers die wel met het openbaar vervoer gaan, moeten er wel rekening mee houden dat er strenger gecontroleerd wordt op het naleven van de coronaregels. Mondkapjes blijven verplicht en er wordt op toegezien dat de mensen zoveel mogelijk verspreid over de dag reizen. BOA's moeten ervoor zorgen dat reizigers zich aan de regels houden.

De campagne met de naam 'Het OV is OK" is de komende drie maanden te zien en te horen op radio, tv, online en sociale media.