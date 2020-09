Jenny Douwes hoeft geen DNA af te staan aan justitie

Douwes is een van de Friezen die veroordeeld is, vanwege het blokkeren van de A7 op 18 november 2017. Bussen met demonstranten tegen Zwarte Piet konden zo niet naar Dokkum voor de nationale sinterklaasintocht daar. Douwes was niet bij de blokkade, maar het hof stelde dat alle verdachten zich schuldig gemaakt hebben aan het blokkeren van de snelweg, het verhinderen van een toegestane demonstratie en het uitoefenen van dwang. De A7-blokkeerders zijn er tegen in beroep gegaan en wachten nu op de cassatie.

"Ik ben onschuldig en ik vecht niet voor niets de veroordeling aan", zegt Douwes over een van de redenen dat ze bezwaar gemaakt heeft tegen het afnemen van haar DNA. Maar er is ook een andere principiële reden, vertelt ze. "Je moet eerst DNA afstaan en dan pas kun je bezwaar maken." Als het bezwaar gegrond verklaard wordt, dan wordt het vernietigd. "Dat vind ik een verkeerde gang van zaken", zegt Douwes. Ook past volgens haar het afnemen van DNA niet bij het soort delict waar ze voor veroordeeld is.