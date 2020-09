Meerdere coronagevallen in De Westereen vastgesteld

De familie Wijbenga is werkzaam in Toutenburg in Noordbergum, waar een personeelslid besmet raakte. De betrokken afdeling moest in quarantaine. Ook een lid van de Filadelfia-gemeente in het dorp is positief getest op het virus. Hij is op 6 september nog bij een dienst geweest, maar na contact met de GGD is besloten dat er verder geen maatregelen nodig waren. Toch heeft de kerk besloten de startdienst van afgelopen zondag uit voorzorg niet door te laten gaan.

VV Zwaagwesteinde heeft naar aanleiding van de uitbraak extra maatregelen genomen. Omkleden en douchen op de club is niet toegestaan en de kantine is dicht. Het bestuur van de vereniging komt komend weekeinde met een update over de maatregelen.