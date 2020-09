Dilemma voor Friese profclubs door coronamaatregelen: "Ik stond zelf ook te juichen"

Ook bij SC Cambuur was er bij de eerste twee thuiswedstrijden gezang van de tribunes te horen. "Zoals we ook gecommuniceerd hebben, (bepaald door de overheid) is dit in de basis niet toegestaan. Daarentegen hoort emotie bij voetbal en weet iedereen die ooit in een stadion is geweest dat er - zeker ook bij een volksclub als SC Cambuur - interactie is met wat er op het veld gebeurt", laat algemeen directeur Ard de Graaf weten.

Volgens De Graaf houden de meeste mensen zich wel gewoon aan de regels, maar het gaat niet altijd goed. "In de basis zijn we een afspiegeling van de maatschappij en merk je dat de maatregelen in de praktijk soms moeilijk zijn uit te leggen", seit De Graaf. "De maatregelen zijn in veel gevallen onnatuurlijk voor de mensen en dus zal het een continu proces zijn van evalueren en herhalen van de maatregelen."

Fries volkslied en it Woanskip

Hoewel ze bij beide clubs dus proberen de supporters in toom te houden, werd voorafgaand aan de wedstrijd van sc Heerenveen wel het Fries volkslied gespeeld en ook bij Cambuur was traditioneel 't Woanskip te horen na de doelpunten van de thuisclub. "Dat is heel simpel. Bij Heerenveen hoort het volkslied. Er is geen wedstrijd van Heerenveen waar het volkslied niet bij past", zegt Roozemond.

Bij Cambuur denken ze juist dat het spelen van 't Woandskip daarvoor zorgt dat de mensen minder zingen. "Dat is één van de lessen die we hebben geleerd in de oefencampagne. Als we 't Woanskip niet draaien, wordt het juist massaal gezongen. Het bord eten weghalen, stilt de honger niet", zo laat De Graaf weten.

Nabespreken

Ook de voetbalbond KNVb heeft vernomen dat het in veel gevallen lastig was om de maatregelen na te leven. "Hoewel niet elk geluid in het stadion direct als een massaal en langdurig spreekkoor aangemerkt kan worden, merken we dat dit nog niet overal vlekkeloos ging", zegt de bond tegen de NOS. "Dit is slechts één aspect en één van de vele regels, over het algemeen zijn we positief en zeer blij dat er weer is gevoetbald."

De bond laat weten dat ze nog in gesprek zullen met de clubs op het afgelopen voetbalweekeinde na te bespreken.