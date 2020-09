Robert Mühren geniet in Leeuwarden: "Een genot om hier elke week te spelen"

Incident

De nederlaag van afgelopen vrijdag tegen Go Ahead Eagles (0-2) zagen niet veel mensen aankomen. Robert Mühren maakt hem ook geen zorgen en denkt dat dit een incident is. "Wat we niet goed deden, is dat de centrale verdedigers niet op tijd instapten, waardoor we de voorsten van Go Ahead niet kwijt speelden. Maar in principe was er in de eerste helft niets aan de hand, want we speelden zoals we altijd spelen. Alleen de kleine details om een kans te creëren, deden we niet goed."

De spits heeft de fans in de voorbereiding wel even laten wachten tot definitief werd dat hij weer aan Cambuur verhuurd zou worden. Dat had een reden: de Volendammer heeft goed nagedacht over wat hij wil. Daarbij is voor hem het plezier in het spelletje belangrijker dan op het hoogst mogelijke niveau spelen.

Mühren: "Nu wel, ik ben 31. Vroeger was dat anders. Ik vind het een genot om hier elke week te spelen. Dat zorgt er ook voor dat je thuis lekker in je vel zit, dat vind ik op dit moment veel belangrijker", vertelt de oud-spits van onder andere AZ, NAC Breda en Sparta. Hij is maar al te blij dat hij weer op het veld kan staan na de coronatijd. "De afgelopen vier maanden thuis, daar werd je niet vrolijk van."