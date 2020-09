Laatste dag: Hans de Boer houdt op als voorzitter NVO-NCW

Hoe zijn zijn laatste dagen? De Boer heeft het naar eigen zeggen "redelijk druk". "Veel opruimen en volgende week is het officiële afscheid."

Geen praatjes om niets

De Boer staat in zijn carrière niet bekend als toonbeeld van geduld. "Ik houd niet van praatjes om niets. Onderhandelingen duren vaak tot diep in de nacht. Als het erg laat wordt, vraag ik de vakbeweging wel eens of het niet een tikje zakelijker kan. Wij kunnen niet verder springen dan onze polsstok lang is, al heb ik vaak iets meer bewegingsvrijheid dan de vakbeweging. Als ze weten dat ik binnen de perken blijf, kan ik mijn gang gaan."

Waar kijkt hij met tevredenheid op terug?

De Boer noemt het pensioenakkoord als een mijlpaal in zijn werk voor de werkgeversorganisatie, maar ook de corona-akkoorden.

Politieke versnippering

De grootste verandering in die zes jaar is de steeds verder gaande politieke versnippering. "Dan moet je wel eens water bij de wijn doen. Ik moest als lobbyist bij de partijen langs en proberen ze allemaal binnenboord te houden."

De Boer kan niet meteen één supertip noemen voor zijn opvolger, maar komt dan alsnog tot het volgende: "Praat iets minder over de inkomens en iets meer over de verdeling van de 'verdienkracht'."

Van de straat

Vervelen zal hij zich niet, nu hij ophoudt op zijn 65e. "Hier en daar een kleine investering houdt mij wel van de straat."