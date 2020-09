De avonturen van Jerry de Grouster dorpskat: "Hij is bekend en berucht"

"Het is begonnen met iemand die aan de deur kwam met de vraag 'heb jij een rode kat?' Ik dacht natuurlijk 'oh help, wat heeft 'ie nu weer uitgespookt?', maar ze vroegen of ze hem mochten gebruiken in een post op sociale media voor het winkelgebied in Grou", vertelt Schipper. Er waren veel mensen die op dat bericht reageerden, waarop Jerry ook zijn eigen pagina kreeg. "Mensen vinden het heel leuk, ze sturen van alles in."

"Hij was altijd weg, en ook moeilijk om weer te vinden. Uiteindelijk heeft hij een halsband met gps gekregen, toen kon ik hem een beetje in de gaten houden. Maar je weet nooit precies wat hij aan het doen is." Schipper krijgt foto's van veel mensen toegestuurd, van winkeliers en buren tot toeristen. "Hij is bekend en berucht." Jerry's volgers komen van over de hele wereld.

De kater is hele dagen weg en wanneer Schipper hem 's avonds ophaalt, gaat hij tevreden slapen. "Dan is hij blij om me te zien. Hij krijgt thuis nog een lekker snackje, en dan is hij ook blij om zijn maatje Ben, mijn andere kat, te zien."