Vrouw biedt politieman excuses aan voor gooien mes: "Ik heb je niet willen vermoorden"

De rechter hield bij zijn uitspraak rekening met het feit dat de vrouw onder invloed was van drugs en medicijnen. Ze had net te horen gekregen dat ze niet langer in de instelling kon blijven wonen. Naar eigen zeggen had ze last van een paniekaanval.

In de rechtsspraak heeft de vrouw haar excuses aangeboden aan de politieman. "Ik heb hem niet willen vermoorden", aldus de vrouw.