VIDEO: 'Fan binnenút, ferhalen út de GGZ wei': het verhaal van Erwin

Mind Up biedt dagbesteging en begeleid wonen door de hele provincie. Erwin is een van de mensen die bij Mind Up werkt aan zijn herstel. Als militair heeft heel wat ellende aan zijn hoofd. Terugkijkend is het al in zijn jeugd begonnen. Zijn tijd in Joegoslavië heeft het er niet beter op gemaakt.

Twintig jaar later ziet hij op tv een interview met een militair met PTSS (posttraumatische stressstoornis) en plosteling valt het kwartje. Gerard Schram leert Erwin om te gaan met zijn woede. Het werken met zijn handen helpt daarbij. De structuur die dagbesteding geeft, kan mensen behoeden voor een psychiatrische carrière, zegt Schram. En inmiddels durft Erwin het weer aan om voorzichtig te dromen over een toekomst als misschien wel meubelmaker.