Nieuw station maakt van Feanwâlden weer een bruisend dorp

Verkeer en natuur bij elkaar

Nu de Rûnwei niet meer door het doorgaande verkeer wordt gebruikt, is de weg niet meer nodig. In plaats daarvan zal er een park worden aangelegd. Aije Klaren van het dorpsbelang van Feanwâlden: "Daar waar de weg voorheen liep, wordt de boel opgebroken, het asfalt gaat eruit. In plaats daarvan komen er bomen, heuveltjes, water, speelplekken, paden voor wandelen en fietsen. Dat gebied wilden wij niet vol met huizen en kantoren, wij wilden het verkeer en de natuur die hierachter ligt, bij elkaar brengen."

De herinrichting van het station is volgens Klaren belangrijk voor het dorp. "Feanwâlden ligt nu echt op een kruispunt van wegen en het openbaar vervoer. Wij hopen daardoor aantrekkelijk te worden voor mensen die in Leeuwarden of Groningen moeten zijn."

Extra sneltrein

Er zal binnenkort ook een extra sneltrein tussen Leeuwarden en Groningen gaan rijden, die in ook bij Feanwâlden zal stoppen. Dit is volgens Klaren een mooie kans voor het dorp. "De grote vraag is vooral of er in het dorp nog plek is voor mensen. Wij hebben hier een bouwplan liggen dat nog kan worden ingevuld. Er is vast nog wel plek." Volgens Klaren is de aanleg van de infrastructuur enorm belangrijk. "Als je het niet hebt, kun je het ook niet gebruiken."

In mei 2021 moet het station helemaal klaar zijn.