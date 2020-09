Gemeenteraad Noardeast-Fryslân laat zich inspireren door Fryslân Dok bij regenbook-overleg

Moet Noardeast-Fryslân een regenbooggemeente worden? Dat is de vraag die maandagavond centraal staat bij het overleg tussen de gemeenteraad en de Regenboog-werkgroep in de gemeente. Speciaal vanwege dit overleg stuurt RTV NOF de uitzending van Fryslân Dok 'Us Rainbow Warrior' út, waarin Sipke Jan Bousema de strijd aangaat om van Fryslân een regenboogprovincie te maken.