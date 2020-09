Mediahuis neemt definitief uitgeverij Friese kranten over

De aandeelhouders zetten NDC Mediagroep eerder dit jaar in de verkoop. Al snel volgden er gesprekken met Mediahuis. "Bij Mediahuis is NDC in veilige handen en is de continuïteit gegarandeerd", zei Pier Baarsma, directeur van NDC Mediagroep.

NDC wordt een dochteronderneming van Mediahuis, zoals Mediahuis Nederland (De Telegraaf) en Mediahuis Limburg (De Limburger) dat zijn.