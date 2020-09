Eerste beurs in WTC Expo Leeuwarden: het is even wennen met de coronamaatregels

Voordat de coronatijd aangebroken was, kwamen er altijd zo'n vijfduizend bezoekers op de beurs af. In Nederland en België waren in totaal zestig stoffenbeurzen. Voor de organisator en voor het WTC Expo was deze stoffenbeurs de eerste beurs sinds maart. Door een tijdslot en een teller bleef het aantal bezoekers die zich tegelijktijd in de hal bevond, beperkt tot negenhonderd, vooral vrouwen.

De bezoekers hielden zich niet overal even goed aan anderhalve meter afstand houden en reserveren. De stoffenbeurs verliep vrij rustig, al spreekt Julian Timmerman van Het Stoffenspektakel wel over 'enkele excessen'. "Over het algemeen is het niet druk. Maar je hebt populaire stoffenkramen waar wat te veel mensen staan. Mensen willen wel afstand houden, maar op het moment dat er anderen tussendoor komen, moeten wij ingrijpen. en zeggen: hou iets meer afstand."