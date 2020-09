Paulien Vogelzang bedenkt sponsorestafette voor eigen ernstige ziekte

Paulien bedacht het plan om meer dan duizend kilometer door Nederland te rijden, in estafettevorm. Het eerste stukje reed ze zelf van Leeuwarden naar Stiens, waar ze het stokje overdroeg aan haar zwager. Door iedere kilometer te laten sponsoren, wil ze geld inzamelen voor onderzoek naar een medicijn. Dat is er momenteel niet, maar het onderzoek loopt al wel. "Dat zit in de laatste fase van de ontwikkeling en die fase kost heel veel geld", zegt de initiatiefneemster. Tot zondag was er 16.000 euro bij elkaar gehaald bij de Stichting Energy4all.