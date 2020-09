Leystra: "Scholen moeten het goede voorbeeld geven door afval te scheiden"

De oproep van Leystra komt exact op het moment dat Merijn Tinga, beter bekend als de Plastic Soup Surfer, naar Dokkum komt. Tinga is druk bezig met een campagne om meer aandacht te vragen voor al het plastic dat we weggooien en dat uiteindelijk in het water belandt. Een boodschap die Leystra van harte steunt. "We geven Merijn een warm welkom in Dokkum. We hebben een afspraak bij de pepermuntfabriek, waar Merijn de directie een rapport zal overhandigen. In dat rapport staat hoeveel verpakkingen van Wilhelmina Pepermunt er worden gevonden in de natuur en het water. Daarmee willen we de fabriek wijzen op hun verantwoordelijkheid."

Goed voorbeeld

Naast ondernemers moeten vooral ook scholen hun verantwoordelijkheid nemen, vindt Leystra. "Op basisscholen is er steeds meer aandacht voor de plastic soup", merkt ze. "Maar er wordt nog te weinig gedaan aan het scheiden van afval. Wanneer kinderen dat op de basisschool zien, dan nemen ze dat de rest van hun leven mee. Het moet de normaalste zaak van de wereld worden."

Kleine zaken, groot verschil

Het is best eenvoudig om afval te scheiden, maar ook om afval te besparen, weet Leystra uit eigen ervaring. "Ik gebruik zelf geen plastic zakjes meer, neem een mok mee naar mijn werk en gebruik bamboerietjes. Het zijn stuk voor stuk eenvoudige kleine zaken, die je eenvoudig kunt vervangen door herbruikbare dingen."