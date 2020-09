Vrijwilligers duiken de Noord- en Waddenzee in om afval uit de zee te vissen

Ben Stiefelhagen is de expeditieleider van Duik de Noordzee Schoon. Hij legt uit wat er precies gaat gebeuren. "We starten maandag met een boot met 8 mensen, zodat we voldoende afstand kunnen houden van elkaar. We gaan vandaag één duik maken om te kijken wat er ligt. We hebben al een redelijk beeld, want eerder hebben we ook al een aantal duiken gemaakt. Vandaag is de verkenningsduik en dan morgen gaan we van start met een tweede schip. We gaan dan met 18 duikers het water in en dat twaalf dagen lang."

De duikers focussen op scheepswrakken, waar veel rommel ligt. Stiefelhagen: "Op 10 meter diepte liggen mooie scheepswrakken uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Hier heeft de natuur vrij spel. Het is echt een kleurenpracht met al die anemonen er tussen. Maar we komen op deze plekken ook ontzettend veel afval tegen. Schoenen, dekbedden, speelgoedauto's met accu's erin, pannen, potten, bumpers van auto's, noem het maar op. We proberen al die rommel weg te halen, voordat het afbreekt en zich nog verder verspreid in zee. In dat geval hebben we er nog generaties lang last van."

Volgens inventarisaties gaat het om maar liefst 800.000 kilo aan afval. Het lukt de duikers dan ook niet om alles er in 12 dagen tijd uit te halen. Toch is Stiefelhagen positief. "Alles wat er uit gaat, is mooi meegenomen. Met iedere duik die we maken, wordt de Noordzee schoner. En vergis je niet: we halen op sommige duikdagen wel 3000 kilo rommel uit de zee."

Alle 18 duikers die de komende dagen het water in gaan, zijn vrijwilligers. Stiefelhagen: "Het zijn hele goeie hobbyduikers, die vaak al jaren bij ons duiken. Je moet een ervaren Noordzeeduiker zijn, voordat je mee kunt. En je moet passie hebben voor de natuur, want je betaalt zelf een behoorlijk bedrag om mee te doen. Soms moeten we nog betalen ook voor het afval dat we uit de Noordzee halen. Dat voelt scheef. Het zou een heel goede zaak zijn, wanneer we dat kunnen veranderen."