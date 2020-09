Geen jubileumwedstrijd, maar een trainingsdag voor de skûtsjes bij Terherne

Het ging niet om een officiële wedstrijd, maar een eigen initiatief van schipper Harmen Brouwer en oud-schipper Pieter Brouwer en zijn vrouw Aukje. Zij hebben op eigen initiatief een bokaal gekocht, zodat er in het jubileumweekeinde van de SKS toch gezeild kon worden. De skûtsjes van Joure, Grou, Langweer, Heerenveen, Drachten, De Halve Maan en Eernewoude deden mee.

Trainingswedstrijd, met een prijsje

Volgens Harmen Brouwer was de dag een succes. "Wij hebben mooi gezeild vandaag, al was het natuurlijk wel gewoon een trainingswedstrijd. Maar we hebben gezegd; er moet natuurlijk wel een prijsje aan vastzitten! Maar er stond een aardig windje en wij hebben het mooi gehad samen."

De trainingswedstrijd bij Terherne werd zondag gewonnen door het skûtsje van Joure, gevolgd door het Leeuwarder skûtsje.