Dubbelslag voor partuur Bergsma: ook kaatswinst in Franeker

In de finale van zondag had de uitslag ook zomaar de andere kant op kunnen vallen. Het partuur van Steenstra kon het op 5-4 6-6 afmaken, maar toen kwam Drent met een knappe bovenslag. De kleine premie in Franeker was voor het partuur van Enno Kingma, Hessel Postma en Erwin Zijlstra.

Tweede winst partuur Dijkstra

In de damespartij in Franeker pakten Tineke Dijkstra, Marte Altenburg en Louise Krol hun tweede seizoensoverwinning. In de finale werd eenvoudig gewonnen van Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Harmke Siegersma: 5-1 6-0. De derde plaats was voor Ilse Tuinenga, Imke van der Leest en Margriet Bakker.