Aspinall net te sterk voor Noppert in achtste finales Autumn Series

In de eerste wedstrijden had Noppert geen problemen met Jamie Lewis (6-3) en Daniel Larsson (6-0). Tegen Adam Hunt stond hij in eerste instantie op achterstand, maar door vijf legs op rij te winnen werd die wedstrijd 6-4. In de achtste finales tegen Aspinall kwam Noppert echter te laat op gang om nog wat te kunnen laten zien.