Eerste veldoverwinning voor LDODK tegen AW/DTV

In de tweede helft liep LDODK vlot uit naar vier goals verschil: 11-7. Maar weer kwamen de Amsterdammers terug tot een punt: 11-10. De invallers bij LDODK maakten vervolgens het karwei af: Ran Faber (2) en Eline Haan brachten de voorsprong weer naar vijf. Eindstand: 16-11.

Vorige week was de eerste veldwedstrijd van LDODK. Toen was Fortuna in Delft met een miniem verschil te sterk: 17-16.

Erwin Zwart van LDODK: