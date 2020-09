Bij Waskemeer vloog zondagmidag een auto uit de bocht aan de Schansdijk. De auto raakte een boom en kwam op z'n zij in een droge sloot terecht. De brandweerkorpsen van Haulerwijk en Dachten zijn ter plaatse gekomen, evenals twee ambulances en een politiewagen. In de auto zaten twee personen. Hoe het met hen is, is niet bekend.