SC Heerenveen onderuit tegen PSV in Nieuwehorne

De Feanster vrouwen begonnen goed, wat tot twee goede kansen leidde. Kirsten van de Weteringh schoot de bal net naast en ook een kopbal van Roos van der Veen ging bij de verkeerde kant van de paal langs. De keepster van PSV én aanvoerder van het Nederlands elftal, Sari van Veenendaal, hoefde verder alleen in actie te komen bij hoge ballen.

De betere van het duel

Ondanks dat Heerenveen de betere van het spel was, kwam PSV na ruim een half uur op voorsprong. Joelle Smits kon een schot dat terugkwam van de paal makkelijk binnen tikken: 1-0. Williënne ter Beek was voor de rust nog dicht bij de gelijkmaker, maar haar schot werd net voor de lijn weggeschopt. Toch werd het nog 1-1 in de eerste helft. Een kopbal van Kirsten van de Westeringh leek niet helemaal over de lijn te zijn geweest, maar op advies van de assistent-scheidsrechter werd de goal wel toegekend.

Geen kansen meer

Het wedstrijdbeeld kantelde in de tweede helft. PSV was nu beter en kwam via Aniek Nouwen op 2-1. Ze stond volledig vrij bij een vrije trap en zette de Eindhovenaren op 2-1. Smits had daarna de 3-1 moeten maken, maar ze miste een-op-een met Heerenveen-keeper Charetha Okken. In de slotfase probeerde de ploeg van coach Roeland ten Berge het nog wel, maar echt grote kansen leverde dat niet meer op.