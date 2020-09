'Duizend Dagen' hoogst genoteerd bij podcastgids 'VINK'van NPO Radio 1

Dag en nacht staat men voor hen klaar. De kinderen gaan naar school, honderd vrijwilligers helpen mee. Kerkasiel betekent dat de uitgeprocedeerde asielzoekers niet opgepakt kunnen worden als een politie-inval dreigt, begint er in de kerk een preek, die niet mag worden onderbroken.

Aad Kosto

'Duizend Dagen' is een serie van vijf afleveringen. De podcastmakers Karen Bies (Omrop Fryslân), Wieberen Elverdink (Leeuwarder Courant) en Diane Romashuk (Friesch Dagblad) gaat in 2019 naar de inwoners van Rottevalle toe, die 25 jaar geleden betrokken waren bij de opvang. Ook zoeken ze de Syrische familie in Enschede op.

De rode draad in de podcast is de reünie, die de mensen van Rottevalle in de kerk houden. Maar de vraag is of de familie wel komt, omdat ze eigenlijk liever niet terugdenken aan de moeilijke tijd. Bijzonder is het interview met oud-staatssecretaris Aad Kosto van asielzaken, die terugkijkt op de heftige tijd van begin jaren 90. Op zijn huis is destijds een bomaanslag gepleegd.