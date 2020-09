Boek gepresenteerd over de reis van palingaak Korneliske Ykes II naar Londen

Het boek heeft de naam Met de Korneliske Ykes II naar Londen. Met behulp van een visnet is het aan commissaris van de Koning bok overhandigd. Het was voor het eerst sinds 80 jaar dat er weer een palingaak met vis naar Londen toe voer. In het verleden was er veel handel tussen Heeg, Gaastmeer en Workum met Engeland. Het schip is in 2019 met elf opvarenden naar Londen afgereisd.