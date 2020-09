Egeltelling: werkgroep hoopt weer op veel meldingen uit Friese tuinen

De droogte van de afgelopen jaren zorgde voor problemen bij de voortplanting van egels. Ook zijn er zorgen over een ziekte: sinds het begin van 2020 worden er steeds meer egels gezien met een huidafwijking. Een verklaring is ondanks onderzoek nog niet gevonden.

2019: meeste meldingen uit Friese tuinen

Vorig jaar zijn er ruim 16.500 egels gemeld. Daarvan waren ruim 2.300 dode egels. Ruim 1.300 van de getelde egels werden in tuinen aangetroffen. Fryslân stond toen op de eerste plaats als het om tuinen gaat.

Waarnemingen

De eerste Egeltelling werd in 2009 georganiseerd en sinds dat jaar is het evenement ieder jaar opgezet. Met de waarnemingen kan een beeld worden gevormd van de verspreiding van egels over het land. Zowel egels in tuinen als egels daarbuiten kunnen gemeld worden. Ook waarnemingen van dode egels zijn welkom. Waarnemingen kunnen worden doorgegeven via de Waarneming-website en op de Tuintelling-website.