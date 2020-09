Alcoholrijder op scooter aangehouden in Oude Doelesteeg in Leeuwarden

De politie van Leeuwarden heeft zaterdagnacht het rijbewijs ingevorderd van een bestuurder van een scooter. De 35-jarige Leeuwarder reed omstreeks 3.20 uur door de Oude Doelesteeg. De politie hield hem staande en kreeg de indruk dat de man alcohol genuttigd had. De man blies 845 Ug/l (microgram per liter), twrwijl er maar 220 Ug/l is toegestaan. De man had dus bijna vier keer zoveel gedronken dan dat mag.