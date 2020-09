Auto vliegt uit de bocht bij invoegen naast Sint Nicolaasga

Bij Sint Nicolaasga is zaterdagavond een auto van de A6 geraakt. Waarschijnlijk is de bestuurder bij het invoegen uit de bocht gevlogen, de berm in gereden en daar tot stilstand gekomen. De brandweer, politie en een ambulance zijn ter plaatse gekomen voor hulpverlening aan het slachtoffer. De persoon is behandeld en naar het ziekenhuis overgebracht.