Joey Veerman over competitiestart: "Laten zien dat voorbereiding niet meetelt"

Ook trainer Johnny Jansen geeft toe dat voorbereiding niks uitmaakt. "Dat was de kunst van onze voorbereiding. Dat hebben we heel goed gedaan", grapt hij. Hij merkt echter dat de club iedere week beter wordt. "We worden stap voor stap beter. Maar vandaag waren twee kernwoorden voor ons belangrijk: mentaliteit en discipline. Zeker in deze fase zijn die ongelofelijk belangrijk."

"Pakte vandaag goed uit"

Het Heerenveenster elftal speelde zaterdagavond in een formatie waar ze nog niet eerder in hadden gespeeld. "Je hebt een elftal dat weinig heeft samengewerkt, maar iedereen weet wel wat er van hen gevraagd werd. Dat is de kunst van voorbereiding: dat iedereen weet wat hun rol is. Vandaag pakte dat ongelofelijk goed uit."

De ploeg liet volgens de trainer zaterdag goed werk zien. "Dat hebben ze geweldig gedaan. Ik ben supertrots." Jansen is ook positief verrast door de energie die de mannen lieten zien. "Het zijn wel jonge jongens. Dat heeft mij wel verrast."