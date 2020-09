SC Heerenveen beleeft nette competitiestart met winst op Willem II

In het eerste kwartier kregen zowel Heerenveen als Willem II één kans, maar even later stond het eerste competitiedoelpunt van het nieuwe seizoen op het bord. Lukas Woudenberg van SC Heerenveen scoorde en noteerde de 1-0 voorsprong voor de thuisploeg. In het vervolg van de eerste helft kregen de ruim 4.000 supporters geen grote kansen meer te zien.

Buitenspelgoal

Al snel na de rust lag de bal in het doel van keeper Erwin Mulder, maar Vangelis Pavlidis van Willem II schoot vanuit buitenspelpositie. Scheidsrechter Richard Martens keurde het doelpunt dan ook af.

Daarna werd Heerenveen dreigend; met kansen van Henk Veerman en Pawel Bochniewicz. Die laatste kreeg de bal in de 75ste minuut op zijn hoofd en zag de bal achter keeper Robbin Ruiter verdwijnen: 2-0 voor SC Heerenveen.

Slotfase zonder doelpunten

Willem II kreeg in de hele wedstrijd maar een handjevol kansen, maar werd richting het eind van de wedstrijd wel gevaarlijker. De Tilburgers maakten het echter niet af. Ook Sieben Dewaele van Heerenveen kreeg de bal nog voor het inschieten, maar raakte doelman Ruiter.

Volgende week zaterdag komt Sportclub Heerenveen in actie in de tweede competitieronde. Dan speelt de ploeg van trainer Johnny Jansen tegen Fortuna Sittard.