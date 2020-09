Coronaproof UIT Festival in Sneek met optredens op bijzondere locaties

Het UIT Festival werd dit jaar georganiseerd in zeven dorpen en steden: Blauwhuis, Goënga, Koudum, Sneek, Workum en Woudsend. In voorgaande jaren speelde het evenement zich af in Sneek. Door de spreiding konden de coronamaatregels beter worden nageleefd. Op alle locaties van de 'OMDENK-editie' was de organisatie in handen van een lokaal comité.

De opzet was voor elke locatie anders. Zo waren er in Sneek verrassingsroutes met optredens op geheime locaties in de stad. "Bezoekers kozen een starttijd en kregen dan een adres. Met een gids gingen ze dan vier locaties af waar verrassende optreden waren. Muziek, dans, theater, taal, van alles kwam voorbij", legt Manon Talman van de organisatie van UIT Festival uit.

"Eindelijk weer eens iets cultureels!"

"Ik hoorde dat mensen zeiden: 'eindelijk weer eens iets cultureels! We mogen weer ergens van genieten'", vertelt Talman. De artiesten zijn volgens Talman blij dat ze weer mogen laten zien wat ze kunnen, maar waren wel zenuwachtig, omdat ze niet veel hebben kunnen oefenen: "Ze zijn blij dat ze het nog een keer mogen doen. We waren aan het oefenen."