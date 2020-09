Cambuur Sjoernaal: Verrassende nederlaag tegen effectieve Eagles

De goede seizoensstart van SC Cambuur met twee overwinningen is vrijdagavond onderbroken door Go Ahead Eagles. De Deventenaren wonnen verrassend met 2-0 in het Cambuur Stadion. Goed nieuws is er ook: de ziekenboeg loopt langzaam weer leeg. Trainer Henk de Jong verwacht volgende week weer vier geblesseerde verdedigers terug te zien op de training, onder wie aanvoerder Erik Schouten. Hij vertelt in het Cambuur Sjoernaal over zijn blessure en rentree.

Kijk hieronder naar het nieuwe Cambuur Sjoernaal: