Klaai tegen Wâld: waar komt het verschil tussen 'sneon' en 'saterdei' vandaan?

"Ik heb het altijd over 'sneon', maar ik ben dan ook een Klaaifries", zegt Aant Mulder van de Ried fan de Fryske Beweging. Hij geeft ook wel cursussen Fries voor de Afûk. En hij kan wel uitleggen waar beide vormen vandaan komen.

Saturnus en 'sinne-jûn'

Mulder: "In principe zijn ze beide goed. 'Saterdei' is eigenlijk gewoner, die vorm gaat terug naar de Romeinse god van de landbouw: Saturnus. Kijk ook maar naar het Engels, Duits en Nederlands." Deze vorm komt dus uit de tijd van de Romeinen en is in de Wâldstreek beter bewaard gebleven.

"Het moeilijke is natuurlijk dat deze pas sinds de vroege middeleeuwen bestaat. Daarvoor hadden wij nog een andere naam. En dan kom je bij 'sneon' terecht, dat is meer een Oudfriese of Germaanse vorm. Het is een vreemde samentrekking van wat vroeger 'sunnaven' of 'sunna jûn' was: 'snjoen'. Eigenlijk betekent het dus: 'sinne-jûn'. Het is de dag voor de 'sinne-dei'. 'Snein' is ook een samentrekking wat teruggaat naar 'sinne-dei'. Dat 'sinne-jûn' de avond voor is, is niet zo gek. Denk maar aan kerstavond.

Andere invloed

Dat 'saterdei' meer wordt gebruikt in de Friese Wâlden is niet zonder reden. "Ik denk dat het vooral de invloeden van de andere kant waren. Niet van het Klaaifrysk, maar van het Saksisch. En verder hoor ik ook weleens dat 'sneon-snein' een ingewikkeld woordpaar is. Het verschil is maar heel klein, helemaal in de Wâlden waar 'snein' als 'sneen' wordt uitgesproken. En dat terwijl er met 'saterdei' meer duidelijkheid is; dat verschilt meer van 'snein'."

Mulder begrijpt wel dat sommige mensen erover vallen dat anderen een (zo denken zij) verkeerde vorm gebruiken. "Taal is emotie. Je houdt bij wat je zelf zegt. Maar ach, er is wel ruimte voor meer. Dat is ook rijkdom."