FNP is voor de Lelylijn, maar het Friese platteland moet niet verstedelijken

"We zien dat de Lelylijn steeds prominenter op de agenda komt. Ik geloof dat wij nu een consensus hebben gevonden als FNP. We zijn voor de Lelylijn. Mocht de lijn er mogen liggen, dan zou hij al rendabel zijn. We moeten onze ogen niet sluiten voor de ontwikkelingen en de kansen die het voor Fryslân oplevert. Dus daarom zijn we voor," zegt Knol.

Met name in Drachten en Heerenveen is het wel mogelijk dat het aantal inwoners flink stijgt. "Dat is wel een zorg die bij de raadsfracties leeft. Als je op het ruimtelijke verhaal komt, ben je al wel een stuk verder in de tijd. Maar de vraag is natuurlijk of de verwachtingen uitkomen. We zijn niet bang voor nieuwe bewoners in Fryslân. Het mag niet zo zijn dat de dorpen er last van krijgen, maar we zijn een open provincie."