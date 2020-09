Open Monumentendag: meer dan 100 monumenten en activiteiten in Fryslân

Leeuwarden kiest thema: Willem Lodewijk

Ook in Leeuwarden zijn er talloze activiteiten. Jochum Admiraal van de organisatie: "In Leeuwarden zijn we wat eigenwijs, we stappen wel vaker van het thema af. Ook dit jaar. We hebben zoveel historie, dat we denken: we pakken het anders aan. Voor ons is Willem Lodewijk het thema, bekend als Ons Heit. Je leert meer over de voorouders van koning Willem-Alexander en de Tachtigjarige Oorlog. De nadruk ligt vaak op de Hollandse Nassau's, maar ook deze Willem Lodewijk speelde een belangrijke rol."

Daarvoor zijn er meerdere activiteiten te doen en monumenten open. "We hebben nu vijf grote gebouwen open: het stadhuis, het Princessehof, het Stadhouderlijk Hof, de Kanselarij en de Grote Kerk. Die gebouwen hebben allemaal wat te maken met de Nassau's en Willem Lodewijk én er is voldoende ruimte om routes te maken en 1,5 meter afstand te houden."

Er zijn dus maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. "We hebben overleg gehad met het gemeentelijk veiligheidstram en de BOa's. Onze vrijwilligers hebben instructies gekregen en zorgen ervoor dat mensen de routes veilig kunnen lopen."