Weer een Prinsentuinloop in Leeeuwarden: weer even meten met anderen

De Prinsentuinloop is een wedstrijd voor gezinnen. "Het is niet als een échte wedstrijd bedoeld, we beschouwen het als een familieloop. We zien in de inschrijvingen ook dat er veel ouders met kinderen lopen. Het gaat niet om het neerzetten van een goede tijd, het is meer 'voor de leuk.' De Prinsentuin is een mooie omgeving om even over de heuveltjes te rennen."

Vanwege her coronavirus is er wel een beperking voor het aantal deelnemers, maar gelukkig is er nog genoeg ruimte. "Er mogen 150 meedoen, in de praktijk gaat het vaak om een kleine 100 deelnemers. Inschrijven moet vooraf, op de dag zelf kan niet meer. Tot zaterdagmiddag 14.00 uur kan dat nog. Er is nog wel ruimte voor 80 deelnemers," zegt Van der Werf. "We hebben een goede samenwerking met De Koperen Tuin, het terras en café zijn open met de bekende maatregelen. Dus voor- of na de tijd kan er gezellig een kopje koffie gedronken worden."