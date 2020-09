Tweemaal poging tot inbraak in Leeuwarden

In Leeuwarden is er vrijdag en zaterdag waarschijnlijk twee keer geprobeerd in te breken. Vrijdagavond hoorde een bewoners van de Pioenstraat tussen 22.30 en 22.45 uur geluid uit de woonkamer vandaan komen. De bewoner trof daar een inbreker, die meteen vluchtte. Zaterdag was er om 6.00 uur aan de Wirdumerdijk een luide knal te horen. Mogelijk is ook daar gepoogd in te breken door met vuurwerk een raam van een winkel kapot te maken, geeft de politie van Leeuwarden aan.