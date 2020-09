Lotte Risselada zondag te gast bij Buro de Vries

Afgelopen zonder was ze ineens overal in het nieuws: Lotte Risselada (23) uit Dokkum. Via een filmpje sprak ze minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie aan dat ze o zo graag bij de politie wil. Haar filmpje werd een hit op internet, de minister reageerde persoonlijk en ook andere media wisten Lotte goed te vinden. Hoe is het nu met haar? Waren er meer reacties en zit er beweging in de sollicitatie?