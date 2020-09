Henk de Jong: "SC Cambuur is niet zomaar kampioenkandidaat"

SC Cambuur moet rustig blijven, benadrukt De Jong. "Nu hebben we een tik gehad. Dit kunnen we verwachten het komende jaar. We moeten er beter in worden. We liepen achter de feiten aan, ook met die vrije trap. De tweede helft heb je een plan, je kunt het even aankijken en wat anders doen. Maar dan wordt het meteen 2-0 en dan is het al de nekslag. Maar bij 1-0 stonden we ook al niet goed. In de eerste helft kwamen we er nog wel een beetje doorheen, daarna speel je alles of niets, maar eigenlijk heeft het niets te betekenen."

De Jong maakt daarmee ook een compliment voor Go Ahead Eagles. "Ze doen het hartstikke goed, wij waren niet goed genoeg om er tussendoor te spelen. We moeten het tempo terugbrengen. Nauwkeurig aan de bal, sneller handelen, kantwissels. We moeten ermee aan de gang."

'We weten dat we een moeilijk jaar krijgen'

Niet te hard van stapel lopen dus. De Jong: "De jongens staan ook met beide voeten op de grond. We weten dat we een moeilijk jaar krijgen. We moeten gewoon weer opnieuw. We hadden het nu moeilijk. Dat kan ook gebeuren. We zijn niet even Ajax of zo, we zijn gewoon Cambuur."