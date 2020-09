Omrop TIP: Deel 2 van 'Hart & Ziel', ode aan het ambacht

Hart van een paard

In het binnenste van de motor zit een glazen pot, waarin de kunstenaar het gebalsemde hart van een dood paard in wilde stoppen. Dat hart zou het kunstwerk 'bezieling' geven. Maar het Fries Museum had kunstenaar Éric Van Hove gevraagd om het niet te doen.

Het zou de aandacht van het kunstwerk halen, en bovendien was museumdirecteur Kris Callens bang dat dierenactivisten in actie zouden komen. In de documentaire zegt Callens tegen de kunstenaar dat hij rekening moet houden met 'overgevoeligheid in de samenleving' voor alles wat met dieren te maken heeft.