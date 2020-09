SC Cambuur verliest verrassend met 2-0 van GO Ahead Eagles

Na een eerste aanval van Issa Kallon op het doel van Go Ahead-keeper Jay Gorter, waren het al snel de gasten uit Deventer die de score openden. In de 7e minuut tikte Jeroen Veldmate de bal binnen na een vrije trap.

Cambuur moest zoeken naar kansen, want Go Ahead had de verdediging goed op orde. Robin Maulun had in de 25e minuut een goede kans, maar wist die niet te verzilveren. Jamie Jacobs kreeg daarna een gele kaart voor wat ophef met Jay Idzes van Go Ahead, die eveneens een gele kaart kreeg. Cambuur was op jacht naar de gelijkmaker, maar wist voor de rust de bal niet meer in het net van de tegenstanders te schoppen.