Molenstichting wil nieuwbouw Surhuisterveen lager en verder van de molen af

Het gaat om de 150 jaar oude korenmolen 'Nôtmûne Koartwâld'; een molen die belangrijk cultuurhistorisch erfgoed is in Achtkarspelen. De nieuwbouwhuizen worden te hoog en komen te dichtbij de molen te staan, vindt de stichting. Op die manier wordt het cultuurhistorisch erfgoed van Achtkarspelen aangetast, zit woordvoerder Jan Durk Benedictus vrijdag bij de rechtzzaak in Den Haag. "Als een molen stilstaat, is het net een lantaarnpaal en rijdt iedereen er voorbij. Alleen een draaiende molen trekt bezoekers."

Niet tegen nieuwbouw

De molenstichting is niet tegen het nieuwbouwplan, maar wil de huizen lager en verder van de molen vandaan hebben. De gemeente Achtkarspelen houdt een hoogte van tussen de elf en twaalf meter aan voor de huizen, maar van de stichting mag dat wel terug naar zes tot zeven. Verder willen ze het plan het liefst op 400 meter afstand hebben, maar in ieder geval meer dan de honderd meter die de gemeente nu aanhoudt.

De gemeente doet haar best om de molen en omgeving in stand te houden, zo zegt een woordvoerder van Achtkarspelen. "We snoeien het opgaande groen terug en het gebied rond de molen proberen we zo veel mogelijk open te houden."

De Raad van State doet over enkele weken uitspraak.