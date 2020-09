Politieduikers en recherche zoeken in Suderie naar bewijsmateriaal zware mishandeling

De politie heeft vrijdag de hele dag onderzoek gedaan bij de Rylânsbrêge in Dokkum. Met een dregteam uit Urk en duikers van de politie werd naar bewijsmateriaal gezocht in verband met de zware mishandeling van een vrouw in Dokkum op 27 april van dit jaar. Of er iets gevonden is wat bruikbaar is voor het onderzoek is nog niet bekend.