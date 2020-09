VIDEO: Wethouder Kuiken wil meer geld voor cultuur: "We moeten lef en ambitie hebben"

De gemeente Leeuwarden moet veel meer geld in cultuur steken dan dat nu gebeurt. Dat zegt wethouder Hein Kuiken in It Polytburo. Op een totale begroting van bijna 600 miljoen euro besteedt gemeente Leeuwarden nu 12 miljoen euro aan cultuur: dat komt neer op twee procent van de totale begroting. Voor een gemeente als Leeuwarden is dat veel te weinig, vindt Kuiken.

