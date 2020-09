SC Heerenveen bereidt zich voor op eerste wedstrijd na coronastop

Het hek sloot vrijdag na de warming up; pers was even niet welkom. Trainer Johnny Jansen is nog druk aan het puzzelen met zijn basisformatie in de seizoensopening tegen Willem II. De komst van Poolse international Pawel Bochniewicz en de Duits-Braziliaanse Oliver Batista Meier heeft een kwaliteitsinjectie met zich meegebracht en nu is het aan Jansen om zijn voetbalvisie zo snel mogelijk op de nieuwe spelers over te brengen.