Leerlingen stil van verhaal longarts Van Geffen: "Heel heftig om te horen"

Van Geffen werd bekend door zijn optredens in het televisieprogramma Frontberichten. Hij gaf zo een inkijkje in zijn leven als longarts op de intensive care. Van Geffen wordt nog altijd herkend op straat. "Mensen spreken mij aan en zeggen dan dat ze ontzettend veel respect hebben voor dat wat ik doe. Dat is mooi. Maar je krijgt ook negatieve reacties."

Hij is tegen zijn wil mediapersoonlijkheid geworden. "Ik doe dit soort spreekbeurten, omdat ik zie dat het steeds moeilijker is om alle maatregelen vol te houden", zegt Van Geffen. "Ik wil mij er graag voor inzetten om mensen toch te wijzen op het belang dat ze het wel doen."

Leerzaam

Aan de leerlingen van het Beyers Naudé had hij een goed publiek. Bij de les Maatschappij en Media staat het thema corona regelmatig centraal. Zo schrijven de leerlingen een verhaal met hun eigen ervaringen in de eerste maanden van de crisis.

Het is ook leerzaam zegt Joas Wijma: "Ik heb vandaag geleerd hoe het aan de andere kant is. Dat het voor de familieleden heel zwaar is geweest. Dat ze niet op bezoek konden dat was wel in het nieuws, natuurlijk, maar nu hoor je het van de andere kant. Dat vond ik heel heftig om te horen. Is daar geen oplossing voor mogelijk denk je dan."