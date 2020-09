Bouw nieuwe veemarkt Leeuwarden begint volgende week

Al in 2018 was er een overeenstemming bereikt over de aankoop van het pand. Om het verhuizen van de stichting mogelijk te maken, was 3,5 miljoen euro nodig. Een deel van dat geld kreeg de SVNN van de bank, de resterende 1 miljoen euro heeft de stichting opgehaald door obligaties te verkopen. Deze verhandelbare schuldbewijzen zijn gekocht door veehandelaren, veehouders en andere ondersteuners.

De veemarkt zat al zo'n 40 jaar bij het WTC in Leeuwarden. Door de komst van het nieuwe Cambuurstadion en andere bedrijven daar, was er geen plek meer voor de veemarkt. Op woensdag 16 september wordt de eerste paal geslagen en in het voorjaar van 2021 moet het pand klaar zijn.