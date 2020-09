Slapen in de kerk, dat kan nu in Peperga

Slapen tussen de kerkbanken. Niet omdat de preek van de dominee saai is, maar omdat je een hotelbed hebt geboekt. Dat kan nu in de Pieter Stuyvesant-kerk in Peperga. Door het project Heilige Nachten is de kerk veranderd in een hotelkamer waar je de nacht door kunt brengen. Het is de bedoeling dat er nog meer kerken in Friesland volgen.